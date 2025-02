Il Gela guarda la Folgore Castelvetrano: pronto un mini turnover

Contro la Folgore di Castelvetrano, domenica, non sono da escludere variazioni in campo rispetto alle ultime formazioni schierate dal tecnico biancazzurro. A partire da Gambuzza, candidato numero uno per sostituire lo squalificato Zappalà. Sono parsi stanchi nelle ultime uscite anche Privitera e Cocimano, che ci hanno abituato a ben altri livelli nel corso di questi mesi in biancazzurro. Nell’eventualità, sono pronti per sostituirli Bossa, autore di una grande prova a Mondello, e Gigante, che i tifosi invocano a gran voce. Fuori dalla lista dei convocati da mesi anche Peppe Prestia, che ha recuperato già da qualche settimana da un infortunio ma che non figura in distinta ormai da tempo. Chissà che non possa essere anche il suo turno.

“Dobbiamo dare la possibilità di rifiatare a chi ha tirato la carretta per dieci, undici partite a massima intensità e cercare di mettere in campo chi è più fresco e può dare qualcosina in più – ha dichiarato a Bar Sport il tecnico biancazzurro Gaspare Cacciola – ho un organico importante, qualcuno purtroppo in tribuna la domenica ci deve andare perché la regola prevede che vengano inseriti in distinta venti giocatori ed è giusto rispettarla. In ogni caso porto tutti in ritiro e cerco sempre di coinvolgere tutti”.