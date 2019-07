Il Gela ha presentato domanda in D, sarà bocciato ma potrà ricorrere

Gela. Come preannunciato stamattina il Gela ha presentato domanda di iscrizione al campionato di serie D. Ma è una domanda incompleta. Non ci sono le liberatorie da fare firmare e saldare entro il 31 maggio, né tanto meno la tassa di iscrizione e la fidejiussione bancaria. Alla istanza non è stato allegato neanche il nulla osta per l’uso dello stadio Presti.