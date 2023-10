Il Gela si affida ad Amaya per consolidare la zona playoff

Mister Fausciana dovrà fare a meno per ben 3 giornate dello squalificato Simone Abate, espulso contro il Milazzo. Si tratta della terza stangata che riceve il Gela, dopo quelle di D’Agosto e D’Amico, squalificati rispettivamente per 3 e 4 giornate. Fausciana può consolarsi con il rientro di quest’ultimo, mentre D’Agosto è già rientrato domenica a Milazzo. Tre squalifiche pesantissime in una rosa che non presenta molti ricambi nei calciatori di esperienza. Al posto di Abate giocherà con ogni probabilità l’argentino Federico Amaya, che ha però caratteristiche diverse. Il tecnico gelese concederà probabilmente un turno di riposo anche a Gambuzza, uscito anzitempo domenica scorsa per un problema al polpaccio. Da stabilire se giocherà Trentacoste o Golisano al suo posto. Da vedere anche come verrà gestita la situazione in mezzo al campo, con D’Amico di nuovo a disposizione e il resto dei centrocampisti che si candida ad un posto da titolare.