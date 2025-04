Il Gela torna a Terrasini per la sfida al Partinicaudace

Gela. A distanza di quarantadue giorni dall’ultima volta, il Gela fa il suo ritorno allo stadio “Favazza” di Terrasini. In quel lontano 23 febbraio, i locali caddero sotto i colpi dell’Athletic Palermo e videro il divario estendersi a quattro punti. Un divario che, purtroppo, non si è mai più ridotto, vista la supremazia nerorosa, ma che al contrario si è ampliato in seguito al passo falso dei biancazzurri di domenica scorsa. Agli ordini di mister Gaspare Cacciola, Privitera e compagni saranno di scena a Terrasini, domani pomeriggio, per affrontare il Partinicaudace, terzultima forza del girone in cerca di punti per ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playout.