Il Gela torna alla vittoria, manita alla Folgore Castelvetrano per crederci ancora

Gela. Il Gela torna a sorridere contro la Folgore Castelvetrano e resta aggrappato alla capolista Athletic Palermo. 5-0 il punteggio al termine di una gara che ha visto una sola squadra in campo per quasi tutta la partita. A siglare le reti biancazzurre Caronia, autore di una doppietta, Vincenzi, Cocimano e Savasta. Ottimo atteggiamento nel primo tempo del Gela, completamente diverso rispetto a quanto visto a Terrasini. A portare avanti i biancazzurri è Angelo Caronia, che scarta un regalo delle retrovie rossonere e stappa la partita. A fine primo tempo qualche sbavatura della difesa che fa preoccupare i tifosi ma poca concretezza da parte della Folgore. Ad inaugurare la ripresa è ancora Caronia che, innescato da Agudiak, buca Pizzolato. Da lì in poi ospiti non pervenuti e in campo solo i ragazzi di mister Cacciola. A mettere i puntini sulle i Vincenzi, Cocimano e Savasta. Tre punti di fondamentale importanza e biancazzurri che restano a quattro lunghezze dai nerorosa.