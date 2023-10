Il Gela torna allo “Zia Lisa” sei mesi dopo la finale playoff

Gela. A distanza di 6 mesi dall’ultima volta, il Gela torna a giocare nel campo “Zia Lisa” di Catania. La gara si giocherà domani alle 14:30. L’ultima gara tra le due risale infatti al 30 aprile, finale playoff che avrebbe portato la vincitrice dritta nel campionato di Eccellenza. La ex SSD Gela non riuscì nell’arco di quei 120 minuti a segnare, anche a causa delle pessime condizioni del campo a cui i biancazzurri non erano abituati, e furono relegati alla Promozione. Solo il ripescaggio è riuscito a portare la società in Eccellenza, grazie ovviamente alla fusione con l’ex Gela FC. La compagine gelese torna al campo catanese da seconda in classifica, a pari punti col Paternò e a +6 dall’Atletico Catania in decima posizione. La squadra di mister Mirko Fausciana si trova ad appena due punti dal Modica, attuale capolista e prossimo avversario del Gela al “Vincenzo Presti”.