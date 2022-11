Il Gela vola, successo a Vittoria: Scerra manda in estasi i tifosi biancazzurri

Gela. La capolista se ne va. Il Gela sbanca Vittoria grazie ad un calcio di rigore di Scerra e consolida il primo posto nel girone D di Promozione. Partita d’altri tempi al comunale Cosimo di Vittoria. Oltre 2500 spettatori, con oltre 300 tifosi gelesi al seguito, scortati dalla polizia. Fondo campo pessimo a discapito dello spettacolo. Gela maturo, capace di rintuzzare ogni attacco vittoriese e difendere con maturità nella ripresa. Partita nervosissima, con sette ammoniti e gioco spezzettato.

Cronaca

1’ Subito pericoloso il Vittoria con un diagonale di Arena

9’ Partita molto nervosa, ne fa subito le spese Tuvè.

11’ Pallone sanguinoso perso da Pira. Arena si invola in area di rigore ma trova Pandolfo pronto alla respinta, il tap in dell’attaccante biancorosso finisce di poco a lato.

17’ primo cambio per Alessio Catania, che perde Mazzoni. Al suo posto il croato Oluyic.

18’ Prima occasione per il Gela con il difensore Minolfi che in mischia per poco non trova il vantaggio biancazzurro.

31’ Calcio di rigore per il Gela. Scerra salta anche il portiere e viene travolto. Sferrazza viene ammonito per proteste.

32’ GOL DEL GELA. Dal dischetto il numero nove biancazzurro segna il gol del vantaggio e poi va ad esultare sotto la gradinata dei tifosi gelesi.

Secondo tempo

47’ Pira va a vuoto e Oluyic viene per fortuna anticipato da Pandolfo.

71’ Vittoria vicino al pareggio. Sugli sviluppi di un angolo Iapichino colpisce la traversa con Pandolfo battuto.

76’ Break del Gela con Caci che si invola sulla destra ma anziché servire lo smarcato Scerra preferisce tentare l’avventura personale, calciando sull’esterno della rete.

92’ Brivido per la difesa biancazzurra. Dall’ennesimo angolo vittoriese il colpo di testa di Barresi trova pronto Pandolfo sul primo palo.