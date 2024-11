Il gelese Pellegrino ritorna nel massimo campionato di basket, aggregato al roster di Treviso

Il lungo gelese aveva chiuso la scorsa stagione con la maglia di Rimini in A2, alla quale si era aggregato dopo aver saltato la prima parte della stagione per recuperare da un problema al ginocchio. Nella sua carriera da professionista, Pellegrino ha legato il suo nome principalmente alla squadra di Udine, con la quale ha giocato per cinque stagioni complessive in due diverse occasioni, vincendo anche una Coppa Italia.