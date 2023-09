Il gelese Ryan Greco debutta a “Il Collegio” di Rai2

Gela. Il quindicenne gelese Ryan Greco ieri sera ha debuttato nel programma “Il collegio “di Rai2. Ryan è un grande appassionato di motori ed è anche campione del mondo di karate.

Il docu-reality di Raidue in cui gli studenti vivranno un viaggio nel tempo, torna in tv con la sua ottava edizione in prima serata con sei puntate in cui i 23 protagonisti della classe dovranno studiare davvero per guadagnarsi una borsa di studio negli States. Quello di quest’anno,da quando è iniziato il format è l’anno più vicino ai giorni nostri poichè sara ambientato nel 2001.

In linea con i tempi moderni la tecnologia fa il suo ingresso sulla scena delle giornate degli studenti, ai ragazzi verranno consegnati, per periodi di tempo definiti, dei telefonini con carta prepagata che dovranno gestirsi fino a esaurimento credito, senza social nè whatsapp.