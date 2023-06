Il gelese Serafino lo Piano completa la traversata dello stretto

Messina. Lo scorso13 giugno si è svolta a Messina la traversata dello stretto, un evento organizzato dalla Swimming Travel, un’associazione regolarmente riconosciuta e con la partecipazione della Federazione Italiana Cronometristi.

La traversata è partita da Punta Faro (ME) ed ha visto numerosi partecipanti. Di questi solo quattro hanno completato la traversata andata e ritorno, tra cui il nostro concittadino Serafino Lo Piano, con un tempo di 2 ore e 36 minuti. Le condizioni del mare (correnti, temperatura, meduse…) hanno reso particolarmente difficoltosa l’impresa, oltretutto portata a termine senza l’uso di muta da Lo Piano, unico tra tutti ad aver fatto questa scelta.

Serafino Lo Piano, nipote dell’omonimo compianto poeta gelese, è nato e cresciuto a Gela ed è dirigente d’azienda in una società di trasporti. Da sempre appassionato di sport, si è dedicato nel corso della sua vita a diverse discipline a livello agonistico. Per quanto riguarda il nuoto, la traversata dello stretto di Messina non è per lui un’esperienza del tutto nuova, avendo già partecipato alle 57^ e 58^ edizione della Traversata dello Stretto. A maggio scorso, inoltre, Lo Piano ha preso parte in Sardegna ai Campionato Mondiali di Nuoto World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2023, categoria Master.