Il Giro di Sicilia in città, il gruppo ha attraversato l’intero lungomare

Gela. Hanno attraversato l’intero lungomare, arrivando dalla statale Vittoria-Gela. A medie piuttosto elevate, i ciclisti del gruppone del Giro di Sicilia hanno fatto tappa in città, per un percorso che si concluderà nell’agrigentino. C’erano appassionati e semplici curiosi ad attendere i professionisti in corsa per il Giro siciliano. Una copertura televisiva nazionale, con Rai Sport che segue l’intera manifestazione ciclistica, ha portato le telecamere sul lungomare, al seguito dei team che si stanno affrontando lungo le quattro tappe.