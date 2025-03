Il governo Meloni non impugna la finanziaria regionale, via libera definitivo allo “sblocca royalties”

Gela. Niente impugnativa dei provvedimenti approvati dall’Ars, con la procedura della legge finanziaria. La comunicazione, in giornata, è arrivata dal Consiglio dei ministri, riunito per valutare la possibile impugnazione di leggi regionali. Non ci sarà per quella siciliana, che tra le altre misure ricomprende lo “sblocca royalties”, ovvero la possibilità di disporre dei fondi versati al Comune delle aziende del settore estrattivo per coprire il bilancio stabilmente riequilibrato. L’emendamento iniziale è stato poi blindato dal governo regionale e condiviso da forze di maggioranza e opposizione.