Il governo Meloni non impugna la finanziaria regionale, via libera definitivo allo “sblocca royalties”

Senza impugnativa, gli uffici comunali potranno disporre in via definitiva dei fondi royalties per chiudere il bilancio, mantenendo la parte restante per la destinazione prevista dalla normativa, con interventi di sviluppo. Dal governo Schifani fanno sapere che verranno attuate comunque delle correzioni, sulla base di un accordo complessivo raggiunto con il ministero. Tra i punti destinati a interventi, quello in materia di Comuni in dissesto, che appunto consente lo “sblocca royalties”.