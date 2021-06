Il gruppo Crai Radenza sostiene con il 5X1000 il Piccolo Principe Onlus “Cu’ tuttu u cori”

Il progetto “Cu’ tuttu u Cori” racconta, con una frase tipica della gente di Sicilia, il senso autentico del donare e del donarsi. Sensibilizza alla raccolta del 5×1000 con una campagna che quest’anno ha come testimonial il noto cantautore siciliano Mario Incudine e gli artisti di Cinabro Carrettieri, Damiano Rotella e Biagio Castilletti autori, fra l’altro, dei ben noti progetti Made in Sicily per Dolce & Gabbana e SMEG. “Sono l’anima autentica di una Sicilia fatta di colori e sentimento – spiega Gianni Portelli, art director del progetto- musica e parole, immagini e colore. Volevamo dare una forte connotazione territoriale alla nuova campagna e ringraziare, allo stesso tempo, la gente che sino ad oggi ha sostenuto l’associazione Piccolo Principe. In una location unica, come la bottega di Cinabro Carrettieri, abbiamo raccontato una favola sospesa tra passato e presente che ha avuto come protagonisti due bambini di Piccolo Principe e Mario Incudine che ha donato all’associazione il brano Li Culura, un vero inno alla gioia siciliana. La cassa di risonanza offerta da CRAI è un’opportunità davvero unica. Voglio per questo ringraziare l’amministratore unico del gruppo Radenza, Danilo Radenza, che ha da subito colto e sostenuto questo progetto”.

Oltre alla campagna pubblicitaria per il 5×1000, il tema si sviluppa con un progetto dall’anima green, le shoppers Cu’ tuttu u Cori, in cotone canvas naturale, che saranno disponibili presso tutti i punti vendita CRAI Gruppo Radenza ed il cui ricavato sarà interamente destinato a Piccolo Principe Onlus. Anche in questo caso l’associazione ci ha messo la faccia, utilizzando come testimonial speciali alcune delle educatrici dei centri di riabilitazione che ogni giorno lavorano con i bambini.