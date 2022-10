Il kartodromo risorge dopo anni di silenzio e abbandono: auto in pista per ricominciare

Gela. Ci sono voluti ben quattro tentativi negli ultimi anni, tutti effettuati attraverso bandi ad evidenza pubblica, ma alla fine dopo l’affidamento del Kartodromo di Contrada Zai alla Finmedia, per un giorno intero i motori sono tornati a rombare in pista. È solo un piccolo aperitivo, riservato agli appassionati, nell’attesa che la struttura torni ad essere completamente fruibile nei prossimi mesi, ma già ieri erano davvero tanti gli appassionati che hanno raggiunto la struttura per cimentarsi in qualche giro di pista. L’impianto sportivo, inaugurato nel 2004, era chiuso da anni. Una struttura imponente per dimensioni (ben 1260 metri di lunghezza per una larghezza di 8 metri), la cui pista è considerata da tutti gli esperti l’ottava della nazione, e la prima del sud. La durata della locazione è fissata a 15 anni, con un investimento da parte della società gelese di circa 35mila euro. Il canone annuo è fissato a poco meno di 10mila euro, ma per i primi tre anni sarà detratto dalle spese sostenute per la rifunzionalizzazione completa dell’impianto. Oggi, grazie a questo investimento dei soci della Finmedia, la struttura è pronta per tornare agli antichi fasti. Prova ne è il grande entusiasmo che ieri ha coinvolto grandi e piccoli appassionati arrivati al Kartodromo per provare l’ebbrezza della pista.