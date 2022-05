Il kitesurfing per mettere in pratica le regole nautiche

Gela. Fare scuola all’aperto è una delle tante cose a cui gli studenti hanno dovuto rinunciare a causa della pandemia. Con i contagi notevolmente calati e l’arrivo della bella stagione però è tornata la possibilità di avviare progetti curriculari all’esterno dell’istituto scolastico. Proprio per questo stamattina gli studenti delle 2° e 3° dell’indirizzo nautico del Majorana si sono ritrovati presso il club nautico della città.

“Una esperienza innovativa,un modo nuovo di fare scuola che si affianca alla didattica tradizionale per formare a 360° i nostri studenti. In modo specifico quelli dell’indirizzo nautico che per avere una formazione completa devono poter fare esperienza in prima persona di ciò che il mare riserva.” Ha dichiarato la preside Linda Bentivegna.

Fin dall’inizio dell’anno l’indirizzo nautico ha avviato progetti di questo tipo proprio per far conoscere agli studenti ciò che potrebbe essere un giorno il loro futuro.