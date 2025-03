Il laboratorio civico in città, “però da solo non basta”: platea bipartisan con Lagalla

Gela. Un civismo che non sarà mai una contrapposizione verso i partiti. La città si conferma humus politico importante, anche fuori dai loghi ufficiali delle compagini partitiche. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, questa mattina, ha avuto modo di incontrare il primo cittadino Di Stefano, l’ex capo dell’amministrazione di Caltanissetta Ruvolo e l’attuale capogruppo dem a Catania, Caserta. Il gruppo di “Idee e partecipazione”, che si rivede nel “modello Gela”, ha messo insieme più identità, proprio per analizzare lo sviluppo civico nei territori. Lagalla, la scorsa settimana, ha tenuto a battesimo “Grande Sicilia”, soggetto che nasce su iniziativa anche del leader Mpa Lombardo e dell’ex presidente Ars Micciche’. Emanuele Antonuzzo ha aperto i lavori. “A Gela è nata una bella esperienza di civismo, che al di là delle appartenenze, va incontro alle esigenze dei cittadini”, ha detto il sindaco di Palermo. Ad assistere, tanti esponenti bipartisan, il senatore M5s Lorefice, i deputati Ars Di Paola e Scuvera, i forzisti Biundo, Cirignotta e Giardina, diversi esponenti di “Una Buona Idea” (con i consiglieri Faraci, Cascio e Giorrannello e il commissario Licata), il pentastellato Castellana, l’ex candidato a sindaco Scerra, l’autonomista Costa e i rappresentanti di Noi Moderati Fasulo e Catalano. Per Lagalla, “nella politica di territorio è fondamentale recuperare il rapporto tra istituzioni e cittadini”. Il civismo “è integrativo alle regole dei partiti”, ha aggiunto. Per il primo cittadino palermitano, però, “il civismo non basta da solo”. Civici, autonomisti e democratici sono i rimandi di “Grande Sicilia”, come sottolineato nella kermesse di Enna della scorsa settimana, alla quale ha partecipato anche il sindaco Di Stefano. Infrastrutture e transizione digitale sono stati indicati nell’intervento di Lagalla. “Dai beni pesanti, come quelli industriali, ai beni pensanti”, è questo uno degli obiettivi dei territori, come sottolineato nel suo intervento. Non “un sottoprodotto della politica ma esso stesso politica”, questo è il trait d’union tra la realtà partitica e quella civica dei territori. Il ruolo dei partiti e quello dei civici, su più livelli, è stato richiamato dal deputato Ars FdI Scuvera. Il concetto è chiaro, senza i partiti è molto difficile ottenere riscontri nei livelli diversi da quelli del territorio. Un dialogo costante, una correlazione, per Scuvera, sono essenziali. All’alternanza ha fatto richiamo il vicepresidente Ars Di Paola. Un “legame costante con i cittadini”, ha continuato. “I civici devono assicurare l’alternanza per rinnovare le istituzioni”, ha concluso.