Il laboratorio “PeR” verso una federazione anche nazionale: “Tante richieste di adesione”

Donegani non esclude di federarsi in ambito nazionale. “Il nostro progetto andrà in federazione a livello nazionale e regionale per le rispettive competizioni elettorali – ha aggiunto – ma non perderemo la nostra autonomia continuando a dare spazio e partecipazione a chi non si rivede né a destra e né a sinistra ma vuole solo la tessera di cittadino attivo/a senza avere l’obbligo di effettuare tesseramento di partito, “PeR” oggi è una realtà e sarà presente in tutte le competizioni elettorali”.