“Il lungomare è una camera a gas”, per la Fiab mobilità anno zero

Gela. Neanche la pandemia ha cambiato l’idea di mobilità in città ed anzi isole pedonali, ztl, zone scolastiche sembrano non esistano più. La critica arriva da Simone Morgana, presidente della Fiab. “In una città di oltre settantamila abitanti – scrive Morgana – per ogni spostamento si prende l’auto privata, le strade non riescono a sostenere questi flussi di traffico e le infrastrutture per gli utenti deboli della strada (pedoni, ciclisti, persone con disabilità, anziani, bambini) sono inesistenti. Eppure, forse per accontentare tutti, ma proprio tutti, i possessori di un’automobile, a Gela non esistono aree pedonali, le ZTL sembrano sospese, la sosta è consentita, anche a pagamento, fin nel cuore del centro storico. A questo si aggiunga il fatto che non si adottano gli strumenti previsti dal Codice della Strada e non si rispettano le stesse previsioni di tutela della salute e della sicurezza delle persone previste proprio dal Codice”.

Il rilievo è soprattutto politico.

Scuole

“Nella città governata da quelle che dovevano essere le “buone idee” non vediamo intuizioni in questo senso, anzi, assistiamo a costanti passi indietro. Sono state istituite tre zone scolastiche, ma non è stato gestito il traffico a ridosso ed il loro controllo, con il conseguente caos mattutino quelle volte in cui, a singhiozzo, la Polizia Municipale decide di bloccare il flusso dei veicoli in prossimità delle scuole. In pratica è come se non ci fossero”.