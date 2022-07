“Il Mattei rischia di non poter essere fruibile”, nuova interrogazione di Alabiso

Gela. L’impianto “Mattei” di Macchitella continua a versare in condizioni preoccupanti. Lo segnala, ancora una volta, il consigliere comunale leghista Emanuele Alabiso. Il salviniano ha deciso di riproporre un’interrogazione sul tema, portandola in aula consiliare. L’ha già fatto in altre occasioni. All’amministrazione comunale chiede di intervenire per ripristinare la recinzione perimetrale, effettuare la pulizia delle aree limitrofe e di quelle interne ed adeguare panchine e aree del calcio d’angolo. Nel novembre dello scorso anno, su iniziativa proprio di Alabiso, in consiglio fu approvata una mozione che impegnava l’amministrazione ad intervenire nell’impianto sportivo, destinato soprattutto alle competizioni e ai campionati calcistici giovanili. “Tra un mese e mezzo, quando riprenderanno i campionati – dice Alabiso – si rischia che l’impianto non sia fruibile. Che figura faremo con chi arriva da altre province siciliane. Ci sono tifosi e famiglie che seguono le partite, in condizioni assurde. Si è già predisposto un progetto per un tribunetta modulare da duecento posti?”.