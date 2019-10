Il maxi blitz contro la stidda, Bruno Di Giacomo non parla: in carcere sentiti altri indagati

Gela. Gli investigatori non hanno dubbi, il quarantaquattrenne Bruno Di Giacomo era il nuovo capo del gruppo degli stiddari. Intorno alla sua figura criminale si è sviluppato gran parte del blitz “Stella cadente”, che ha portato in carcere decine di presunti fiancheggiatori. Questa mattina, Di Giacomo si è presentato davanti al gip, in carcere a Siracusa. Difeso dall’avvocato Francesco Enia, ha scelto di non parlare. Nelle stesse ore, ma a Sulmona, dal gip si è presentato anche il fratello, il quarantasettenne Giovanni Di Giacomo (difeso dall’avvocato Flavio Sinatra), a sua volta ritenuto punto di riferimento della stidda, attiva in città e in Lombardia. Ha invece respinto le accuse il trentaseienne Alessandro Pennata. Difeso dagli avvocati Giacomo Di Fede e Giovanni Cannizzaro, ha spiegato di non aver mai preteso crediti per conto del gruppo criminale e non sarebbe stato sotto l’ala protettiva di Giovanni Di Giacomo. Alle domande del gip ha risposto Gaetano Simone. Ha spiegato di non aver mai fatto parte della stidda, ma di aver avuto rapporti personali con Alessandro Scilio, solo perché erano vicini di casa. L’ha ribadito, assistito dall’avvocato Giovanna Cassarà. Il trentatreenne Giuseppe Antonuccio, difeso dall’avvocato Anna Lorefice, ha a sua volta spiegato di non aver mai avuto collegamenti con la stidda. Ha respinto quanto sostenuto dai pm della Dda di Caltanissetta.