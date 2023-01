Il Melfa’s Basket chiude il girone d’andata di Serie C Gold con zero punti

Gela. Si chiude il girone d’andata del Melfa’s Gela Basket, con zero punti in tredici giornate. Nell’ultima gara i gelesi hanno affrontato gli svincolati Milazzo, perdendo rovinosamente per 104-49. nonostante i rientri di Mattia Cafisi, playmaker italo svizzero, e di Orazio Ventura, guardia gelese, la squadra di coach Bernardo non trova ancora una volta la vittoria.