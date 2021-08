Il meteorite che si è disintegrato in atmosfera è stato visto anche in città

Gela. Una gigantesca scia luminosa ha sorpreso ed a tratti spaventato centinaia di cittadini gelesi che la vigilia di Ferragosto erano in giro. Intorno alle 23,3, e per un numero interminabile di secondi, il cielo della nostra isola, soprattutto quella orientale, è stato solcato da una scia luminosa, che secondo gli esperti altro non sarebbe che un meteorite che a contatto con l’atmosfera si è disintegrata. Il fenomeno in Astronomia viene chiamato anche “bolide luminoso” ed è stato avvistato in varie parti della Sicilia e Puglia.