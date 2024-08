Gela. Ha contribuito in modo significativo alle principali scoperte archeologiche in città. Piero Orlandini, archeologo di fama nazionale e internazionale, venne chiamato all’inizio degli anni ’50, direttamente da Pietro Grifo. Un ruolo, il suo, che è rimasto indelebile. E’ partita una raccolta firme per intitolargli il museo regionale, in attesa che riapra dopo la riqualificazione.