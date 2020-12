Il Natale di Don Lino: “Dio non è stanco di noi, viviamo rapporti sinceri e amabili”

Gela. Sarà un Natale che non dimenticheremo facilmente, un Natale molto particolare come lo è stato il primo, che riproporrà l’autenticità e l’essenzialità del suo messaggio: è la festa dell’umiltà di Dio. Anche Gesù è nato lontano e fuori da un contesto di festa come di solito avviene per la nascita di un bambino. Anche Giuseppe e Maria si trovano ad obbedire a un decreto legge, soli e lontani da casa.

Eppure Gesù trova la ricchezza nella tenerezza di Maria e nel sorriso di Giuseppe. Attorno a loro c’è solo il calore degli animali che condividono gli stessi spazi. Solo dopo arrivano i magi e i pastori, quest’ultimi emarginati e lontani dalla gente, perché considerati impuri, dannati, ma loro per primi godranno della gioia di contemplare la luce di Dio nella Santa Notte. Tutti si muovono a Natale: Maria, Giuseppe, i pastori, i magi, anche gli Angeli… tutti verso la grotta, troveranno “un bambino avvolto in fasce deposto in una mangiatoia”. Solo Erode rimane paralizzato per la sua superbia e per la paura di perdere il suo potere. Anche noi oggi mettiamoci in cammino verso le mangiatoie della storia dove Dio si incarna: case, ospedali, cliniche, RSA, luoghi di sofferenza e di solitudine dove Dio bambino ci aspetta.

Come Maria e Giuseppe nella notte santa, l’umanità sta vivendo ormai da circa un anno una grande fatica, un periodo in cui sperimentiamo che bisogna prendersi cura l’uno dell’altro così come ci ricorda Papa Francesco: “nessuno si salva da solo”.