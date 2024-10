Il Niscemi non sa perdere: 4-1 al Città di Canicattini e primato consolidato

Si torna in campo già tra 48 h per i niscemesi, in campo mercoledì in Coppa contro il Pro Ragusa, già sconfitto all’andata per 3-0. La squadra iblea, tra l’altro, insieme al Niscemi, è l’unica squadra imbattuta nel girone D e si trova ad appena due lunghezze dalla formazione guidata da Fabio Comandatore.