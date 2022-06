Il PalaLivatino si prepara per le Final Four di calcio a 5

Per il Gela sarà una sfida complicata contro un Mistral che in campionato ha ottenuto 14 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, seppur non avendo centrato la promozione in Serie C1, cosa che li motiverà sicuramente ad ottenere almeno un trofeo per valorizzare la propria stagione. Il Gela è invece fresco di promozione e dopo tutti i sacrifici fatti nell’annata, che nonostante tutti gli ostacoli è stata più che positiva, avrà l’obiettivo di continuare a vincere, soprattutto ora che giocherà davanti ai propri tifosi una competizione così di rilievo.