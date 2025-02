Il Papa in condizioni critiche ma stazionarie

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Le condizioni cliniche del Santo Padre rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano a essere stabili”. Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana, in merito alle condizioni di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli.In serata il Pontefice ha effettuato una tac di controllo “programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale. La prognosi rimane riservata. In mattinata, dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso l’attività lavorativa”.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).