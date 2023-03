Il Pd locale con i sindacati, dem alla manifestazione contro l’autonomia differenziata

Gela Probabilmente, il primo vero atto politico del nuovo corso dem, anche in città. I dirigenti locali prendono posizione contro l’autonomia differenziata sostenuta dal governo Meloni. L’1 aprile saranno a Palermo insieme a Cgil e Uil, aderendo alla manifestazione indetta proprio dai sindacati. “La Conferenza delle Regioni ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulla bozza Calderoli relativa all’autonomia differenziata. Le Regioni con governi di centrodestra, compresa la nostra Sicilia, hanno votato a favore di un disegno di legge contro il Sud, contro i suoi abitanti, ma soprattutto contro la Costituzione. Voto contrario è stato espresso, viceversa, dalle Regioni a guida Pd che hanno ribadito come, prima di tutto, occorra garantire diritti basilari, universali ed essenziali in modo uniforme a tutti i cittadini italiani – dice il segretario dem Guido Siragusa – amareggia che la Sicilia, rappresentata da un presidente sempre attento a non deludere la sua parte politica, anche a discapito dei suoi concittadini, abbia fatto prevalere logiche di partito, allineandosi alle posizioni leghiste e nordiste, a danno della propria comunità”.