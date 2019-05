Il PdF indica a Greco tre nomi per scegliere un assessore: Mauro, Nalbone e Messina

Il rendere pubblici i nomi per il PdF è un modo trasparente e leale nei confronti della città, dell’intera coalizione, degli altri candidati a ricoprire il ruolo di assessore e dello stesso sindaco, “perché riteniamo che le trattative al chiuso, a tutela di logiche di spartizioni che vanno fuori dagli interessi della città, non ci appartengano così come riteniamo non appartengano alla proposta elettorale che il sindaco ha messo in campo conciliando anime differenti dello scenario politico locale, unite dal principio democratico e moderato di confrontarsi apertamente per fare esclusivamente gli interessi del territorio”.

L’ultima parola spetta ovviamente a Greco, che non ha ancora incontrato il movimento cattolico. Nei giorni scorsi era però circolato il nome dell’avvocato Giovanni Panebianco, candidato proprio con il Popolo della Famiglia alle scorse amministrative.