Il percorso del bilancio rimane fondamentale: sindaco, assessori e dirigenti hanno fatto il punto

Gela. Gli obiettivi amministrativi da non mancare rimangono, principalmente, almeno in questa fase, quelli di carattere strettamente finanziario, nel percorso di superamento del dissesto del municipio. Questa mattina, come ormai consuetudine, il sindaco Di Stefano, in municipio, ha incontrato tutti gli assessori, i dirigenti e il segretario generale Curaba. La prospettiva ineludibile porta all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, senza il quale ogni altro passo sarebbe piuttosto avventato. E’ stato fatto il punto della situazione, settore per settore. Chiaramente, la falla maggiore rimane quella del personale. Sono pochi i dipendenti dell’ente che possono dare manforte nell’attività volta al bilancio e non solo. La soglia si riduce sempre più, come fatto rilevare dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, nella deliberazione che ha consentito di analizzare lo stato di fatto dei progetti Pnrr in carico all’ente comunale. Il sindaco così come gli assessori, proprio a causa del numero ridotto di dipendenti, è spesso portato a intervenire in prima persona nella stesura di delibere e atti tecnici, comprese le variazioni di bilancio, all’ordine del giorno in assenza di bilancio. Marzo, come è stato confermato anche oggi durante la riunione, potrebbe essere uno snodo decisivo per arrivare al sì allo strumento finanziario, che dovrà successivamente essere vagliato pure a livello ministeriale. E’ un bilancio che, se approvato, consentirebbe di attivare opzioni fino a ora completamente impossibili, come nuove assunzioni di personale dirigenziale. In realtà, per rimettere in circolo l’azione burocratica del municipio servirebbero i concorsi per tutti i settori. Con il dissesto però questo punto non è praticabile. L’amministrazione comunale e il sindaco, in primis, vogliono chiudere il capitolo bilancio in tempi celeri, almeno arrivando alla delibera di giunta per l’approvazione.