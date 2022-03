“Il pescatore di telline” al cinema anche a Gela

Gela. Dopo grandi soddisfazioni in ambito teatrale, il piccolo Flavio Alessi inizia a vivere le straordinarie esperienze del grande schermo. A fianco di Pippo Franco, volto noto del cinema e della televisione, il promettente attore gelese rientra tra i protagonisti de “Il pescatore di telline”, un film dalla storia drammatica ambientata nella periferia catanese. Dopo il debutto avvenuto lo scorso 6 dicembre a Catania, il film scritto da Lilia Romeo, diretto da Zoom Film makers e prodotto da “Colata Lavica”, sarà proiettato questa domenica nelle sale del EPlanet Cinemas Hollywood alle 18. Una grande occasione per Flavio Alessi che sin da bambino non ha mai smesso di inseguire e coltivare la sua passione per la recitazione, ottenendo nel corso degli anni riscontri positivi e diversi riconoscimenti. Adesso, però, si apre per lui una nuova prospettiva che sicuramente porterà in alto il suo nome e di riflesso anche quello della città. “È stata un’esperienza molto emozionante perché da così piccolo è una cosa davvero interessante e costruttiva per una carriera – dichiara Flavio Alessi – Il teatro lo vivi nel palco, il cinema è come se ti dovessero spronare a dare sempre il meglio e questa cosa mi ha davvero dato tanto”. “Flavio ha dimostrato di essere un vero professionista perché oltre a talento indiscusso è riuscito a mostrare resistenza alla fatica e a non tirarsi mai indietro – afferma Lilia Romeo – Essendo protagonista è stato quello messo più sotto sforzo ma ha sempre tenuto testa a tutti e spesso è stato lui ad incitare noi a non stancarci”.