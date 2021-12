Il pesce mangia plastica al liceo delle scienze umane, installazione donata dal Rotary

Gela. Dopo la piantumazione di duecento alberi, in contrada Zai, il Rotary locale si fa mentore di un’altra iniziativa per la città e la salvaguardia ambientale. Verrà collocato l’ormai noto pesce-mangia plastica. Un’installazione che funge da contenitore per la raccolta della plastica. Il Rotary lo farà installare nel piazzale del liceo delle scienze umane, a seguito di un’intesa raggiunta con il dirigente Maurizio Tedesco. L’installazione, presente già in diverse città, verrà inaugurata sabato.