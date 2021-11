Il piccolo Aytan ed il Mediterraneo di morte nel nuovo singolo dei Bellamoréa

L’agente turco ha il volto tirato mentre solleva con attenzione quel bimbo di due anni per portarlo via dal mare, troppo tardi per metterlo al sicuro ma ancora in tempo per un gesto silenzioso di pietà. “Non siamo dalla parte di chi afferma: ”Da qui il barcone non passa”. È ad Aylan che dedichiamo interamente questo nostro brano – dicono i Bellamorèa – perché Aylan avrebbe sognato di trovare un mondo di fratellanza. In un momento di profonda crisi della società, politica, sociale e di relazioni, – continua Bellamorèa – come quello che stiamo attraversando, che fa crescere e alimenta sentimenti di paura, di sfiducia e di intolleranza e di odio è importante dare dei segnali forti e tangibili, rispondendo con la non violenza e con l’augurio che sia un mare di Pace, luogo di nascita di molte culture e si affermi un punto d’incontro, dialogo e integrazione nella diversità.

