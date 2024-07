Gela. L’impatto in via Polo, ad inizio marzo, era stato assai violento. Il piccolo Emilio viaggiava a bordo di una delle vetture coinvolte. L’incidente lo sbalzò contro il parabrezza dell’auto determinando gravi ferite. Il bambino ha lasciato l’ospedale. Era stato trasferito in una struttura a Catania. Ora, sta meglio. La famiglia invitò tutta la città a pregare per il piccolo.