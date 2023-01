Il portiere Rodriguez fa il bomber ed il Futsal Gela vola

Il pareggio del Gela arriva dopo sei minuti con Brasile, seguito da Marchese che all’11’ minuto porta in vantaggio i biancazzurri. Dopo sei minuti arriva il pareggio del Rosolini con Battaglia. Dopo poco più di un minuto, è Di Bartolo a portare nuovamente in vantaggio il Gela. Da qui i locali prendono il controllo della partita e a timbrare il cartellino addirittura due volte è il portiere Martì Rodriguez, di cui uno dalla propria area. A chiudere definitivamente i conti è di nuovo Brasile. Il Gela consolida il primato in classifica, in attesa della partita del prossimo weekend contro Viagrande.