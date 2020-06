Il premio “Eleonora Lavore” approda al “Parioli”, al via le selezioni in cinque Paesi

Gela. E’ iniziato il conto alla rovescia per accedere alla finale della settima edizione del concorso internazionale “Eleonora Lavore”, dedicato ad aspiranti cantanti e ballerini. Le selezioni, fino a novembre, oltre che in Italia, sono state estese ad altri cinque Stati: Svizzera, Francia, Germania, Austria e Malta. Saranno curate da Silvana Matarazzo (consulente immagine e responsabile casting) e Gina Azzato (talent scout e manager internazionale) chiamate ad individuare i migliori talenti per accedere alla finale del concorso “Lavore” che si terrà (a gennaio 2021) nel prestigioso teatro Parioli di Roma con l’orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino (compositore che opera in Rai e Mediaset). La prima vera scrematura è prevista nel periodo natalizio, in uno storico caffè letterario della città eterna, dove è prevista la partecipazione di artisti di fama chiamati anche ad esaltare il ruolo della giuria. Tra questi figurano artisti quali:

Jean Michel Byron (nota voce dei Toto), Roberta Faccani (voce dei Mattia Bazar), Cinzia Corrado (vincitrice a Sanremo), Alex Parravano (vocal coach autore del libro “Atteggiamenti Vocali”), Gianni Testa (vocal coach, produttore discografico in giuria a Sanremo Giovani). Prevista anche la presenza di Samuele di Natale, cantante autistico dello Special Olympcs con l’inno “Non Arrenderti Mai”, scritto dagli autori Lavore-Bunetto.