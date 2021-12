Il QdG vi regala “Euphoria for Christmas” con Samuele e Rocco Mammano

Gela. Concerto di Natale presso l’ex chiesetta San Giovanni di via Salvatore Damaggio Fischetti 84. Un evento gratuito promosso dal Quotidiano di Gela e Telegela, in programma giovedì 23 dicembre alle ore 19.

“Euphoria for Christmas” vedrà esibire il duo formato da Samuele e Rocco Mammano, due artisti gelesi noti al grande pubblico.

Samuele Mammano si alternerà alla voce, tromba e flicorno Soprano, accompagnato da Rocco Mammano pianoforte

Musica natalizia ma non solo nel programma di giovedì pomeriggio, aperto solo ai possessori di green pass ed a numero limitato di posti.

Dal Gobbo di Notredame a Happy Christmas, ai classici come Last Christmas, o ancora Santa Claus Is Coming To Town, il duo Mammano spazierà su diversi ambiti musicali, con al centro sempre contaminazioni natalizie.