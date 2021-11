Il Quotidiano di Gela festeggia 10 anni: raccontiamo la città e il territorio

Gela. La famiglia (così ci piace chiamarla) del Quotidiano di Gela oggi spegne 10 candeline. L’11 novembre del 2011, in una stanza di pochi metri, due giornalisti (Fabrizio Parisi e Luca Maganuco) e due esperti in webmaster e graphic designer (Giuseppe Ventura e Leandro Bronte) brindavano per l’avvio di un giornale online. L’obiettivo era semplice: raccontare la città ed il suo territorio, senza censure, con imparzialità e senza fronzoli. Una informazione diretta, soprattutto tempestiva e approfondita.

E se il Quotidiano di Gela in dieci anni è cresciuto talmente tanto da diventare un riferimento del territorio (55 mila like su facebook e 84.500 follower) è soprattutto merito dei lettori. Ci inorgoglisce sapere che centinaia di gelesi che risiedono per motivi di lavoro o studio lontani si sentono più vicini alla città soltanto sfogliando con un clic il nostro sito.

Un giornale è fatto di persone, soprattutto di giornalisti che con passione provano a informare i propri lettori. E se oggi siamo qui è grazie a loro ed a quei partner/sostenitori che con il loro contributo economico ci hanno permesso di andare avanti contenendo i costi e restando lontani da altro tipo di pressioni.

Oggi a Gela ci sono tanti giornali online, con bravi colleghi che mettono lo stesso impegno. Nessun timore di concorrenza o invidia: c’è spazio per tutti in rete ed anzi il pluralismo serve a distinguere una buona informazione da una meno buona, da da chi è indipendente e libero. E come sempre la gente poi a giudicare e scegliere con un clic.

Di evoluzione ne abbiamo fatto tanti. Siamo stati la prima web tv della città, c’è stata l’esperienza di radio Bella Fm, la nascita di telegela nel 2018, un palinsesto sempre più ampio e rubriche sempre più arricchite di storie e persone.

Noi vogliamo essere vicini alla gente. Accettando anche le critiche. Rispettare la politica ma non esserne condizionati. Di amministrazioni ne abbiamo viste già tante passare. Noi siamo sempre qui, con voi e per voi.

Ed il futuro ci appassiona. Il mondo dell’informazione è cambiato. E’ molto fast, si consuma e brucia in pochi istanti. Contano sempre di più i contenuti che i contenitori. E noi vogliamo vincere anche questa sfida. Esserci con la sola mission che riconosciamo: informare e raccontare.

Un abbraccio

Fabrizio, Luca