Il Ragusa vince con un gol viziato da fallo, ira Gela FC: “Ritiriamo la squadra”

Gela. Sembrava la classica gara da 0-0, con il Gela FC che stava assaporando il pari con la capolista. Poi, a otto minuti dal termine, l difensore di casa Dadone viene fermato fallosamente, tanto da prendere da terra la palla con le mani, l’arbitro lascia proseguire e dal cross dalla sinistra Savasta di testa segna il gol partita.

Inutili le proteste dei padroni di casa, che rimediano gialli a ripetizione e l’espulsione del direttore sportivo Marco Cammarata. A quattro dalla fine ancora Savasta fallisce lo 0-2 da zero centimetri dalla porta e nel recupero il giovane Vizzini sfiora il pari sotto porta dopo il cross di Brasile. Ed a fine gara il direttore generale Peppe Cammarata minaccia il ritiro della squadra. “E’ il terzo arbitraggio consecutivo che ci danneggia – sbotta – forse pensano che siamo qui solo per completare il calendario. Noi spendiamo soldi e vogliamo salvarci ed esigiamo rispetto, non umiliazioni del genere. Il loro gol è viziato da un netto fallo su Dadone. Così non si può andare avanti”.