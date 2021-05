Il ricordo dei Carabinieri trucidati a Feudo Nobile, consegnate borse di studio

In rappresentanza dei diversi istituti scolastici partecipanti, l’associazione nazionale Carabinieri ha individuato un totale di 14 studenti così da analizzare attentamente i singoli componimenti. “L’associazione ha individuato 9 ragazzi ai quali consegnare borse di studio come premio simbolico di un’occasione per investire sul proprio futuro – dichiara il dirigente scolastico, Rosalba Marchisciana – mentre i primi 5 classificati sono stati premiati con una borsa di studio più consistente”. Alcuni studenti, oltre a trattare il tema principale del concorso, hanno arricchito i propri componimenti con esperienze personali riuscendo ad emozionare chi ha avuto modo di soffermarsi sulla lettura. “Quello che più ha colpito la mia attenzione – dichiara il maresciallo Resciniti – è stato un componimento nel quale, attraverso la testimonianza di una difficile vicenda familiare, lo studente è riuscito ad esprimere quella tanto desiderata serenità proprio nella descrizione dell’importanza dei militari dell’arma”. Questo concorso ha premiato l’impegno e lo studio e, come affermato dal sindaco Lucio Greco, ha rappresentato una valida occasione per stimolare i ragazzi a studiare di più e a impegnarsi nelle competizioni sane.