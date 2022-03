Il rilancio del kartodromo, nuova gestione: “Rinascerà per tutto il territorio”

Gela. Ci sono voluti ben quattro tentativi negli ultimi anni, tutti effettuati attraverso bandi ad evidenza pubblica, ma alla fine il Libero Consorzio di Caltanissetta è riuscito ad affidare il Kartodromo di Contrada Zai, l’impianto sportivo un tempo fiore all’occhiello del circuito motoristico siciliano e nazionale e poi abbandonato al degrado e ai vandali.

Ad aggiudicarsi la gestione del circuito è stata la Finmedia, la società editrice di Telegela, che da adesso scenderà in campo per rendere fruibile e aperto al pubblico il kartodromo gelese.

La durata della locazione è fissata a 15 anni, con un investimento da parte della società gelese di circa 35mila euro. Il canone annuo è fissato a poco meno di 10mila euro, ma per i primi tre anni sarà detratto dalle spese sostenute per la rifunzionalizzazione completa dell’impianto. Una scommessa che nasce da una grande passione e dalla voglia di investire sul territorio come conferma Luca Maganuco, uno dei soci di Finmedia, che nella struttura aveva già lavorato nei primi anni di apertura. Adesso per i nuovi affidatari c’è da rimboccarsi le maniche per riportare in auge un circuito che era arrivato ad ospitare gare nazionali ed internazionali e che ora invece è stato quasi interamente distrutto dai vandali.