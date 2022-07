Il rombo del raduno dello Street tuning club: tanti appassionati da tutta la Sicilia

Gela. Un raduno nato dai membri del club catanese Street Tuning Club nell’area di servizio Gboil, sponsor della manifestazione, ha visto crescere le adesioni da varie parti della Sicilia, appassionati da Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Avola hanno deciso di non mancare a questo appuntamento. Il crescente numero di partecipanti, con nomi anche di spicco, e l’organizzazione dell’evento che si è fatta sempre più impegnativa ha fatto sì che i dirigenti del club Anthony Ippolito, Rosario Impellizzieri e Michele Licciardello affidassero il delicato compito di coordinare il tutto ai soci gelesi del club Giacomo Mongelli e Laura Guerrera. Giacomo Mongelli ha subito messo a disposizione la sua esperienza militare per organizzare al meglio la ormai celebre Coppa “The Best Of Show Sicilia” che premia i sacrifici e la passione dei tuner siciliani che hanno finalmente l’occasione di dare spettacolo sul campo di gara, sempre nel massimo rispetto, nell’amicizia e nel fair play. L’ottimo lavoro dell’organizzazione e la presenza sempre più massiccia di adesioni ha però richiesto un cambio location sia per questioni logistiche che di sicurezza. Dal distributore Gboil la manifestazione è stata spostata al lido B-Cool Beach grazie anche alla collaborazione del proprietario, Salvatore Cavaleri. E’ stato stilato un calendario di eventi comprendente Expo Auto e Moto d’epoca, Expo auto JDM, gara Audio, gara Tuning, gara Rombo, la presenza di auto d’eccellenza, Bikini Car Wash, Street Dance fra le auto, cantanti dal vivo con i loro brani inediti e i concorsi di Miss Maglietta Bagnata, Miss Tuning e Miss Elaborare, ed essendo in spiaggia non sono mancati neanche gavettoni e giochi d’acqua per rinfrescare il pubblico. Tra i primi a raggiungere il raduno con un mega stand che ha visto esposte le migliori realizzazioni per il tuning da loro prodotte, anche le bellissime candidate Miss Tuning hanno approfittato dei volanti realizzati da Extreme Garage per scattare delle foto. Poi, la Super Car, o meglio conosciuta come K.I.T.T., direttamente da Casteltermini guidata dal suo proprietario Luigi Laino. La Pontiac Firebird 3100 cc V6 del 1991 è stata recuperata in Germania nel 2011, originariamente di colore bianco, grazie ai sacrifici del proprietario è diventata una replica quasi perfetta della vettura protagonista del famoso telefilm degli anni ’80, citando le parole di Laino è “un sogno diventato realtà”. Altre vetture di altissimo livello sono arrivate. Da Palermo la Bmw motorizzata 2JZ del pilota professionista Marco Stellino con la quale partecipa al Campionato Italiano Drifting, Stellino è il fondatore del Power Drift Team – New Drift School Sicilia oltre ad aver partecipato al Campionato Europeo Drifting e al King of Europe. E’ arrivato da Licata anche Marco Pendolino, proprietario e preparatore dell’autosalone Affari, con una stupenda Subaru Impreza STI 2000T da 400 cavalli che fa parte della sua collezione di auto da sogno. Un’altra Bmw da Palermo, stavolta è la E87 del 2005 di Mirko Tuning Store con pacchetto Msport e tante altre elaborazioni. Sempre da Palermo arriva anche Giuseppe Calvario che ci ha mostrato in anteprima il progetto della replica della Mitsubishi Eclipse di Brian O’Conner. Ancora in tema Fast and Furious in campo gara era presente anche l’inimitabile FIAT Punto “Phoenix” di Laura Guerrera, ritrovata per caso in un box di un paesino sperduto nel centro Sicilia, l’auto in questione è stata realizzata in Olanda dalla storica Oli Zen Car Tuning e disegnata direttamente dalle mani di Dennis McCarthy che l’ha utilizzata come prototipo per la grafica della Nissan Silvia del personaggio di Letty. In coppia con Laura Guerrera, in gara come nella vita, troviamo Giacomo Mongelli con la sua Genesis Coupè BK1 2000T benzina 330 CV a trazione posteriore nella versione SOLUS, pezzo unico in tutta Europa. Altro pezzo pregiato presente è la Pilgrim Cobra con motore turbo 2000 Ford Cosworth del ’72 di proprietà di Filippo D’Arrigo. La vettura, proveniente dalla Lituania, è stata restaurata con la modica cifra di 22.000 euro a Napoli riportando il suo classico colore blu metallizzato con banda bianca al centro. Presenti anche vetture JDM come la Nissan 350Z di Giuliano Cugnata e la Nissan 200SX di Roberto Logia oltre che la Mini Cooper S R53 di Gianluca Scaglione, una show car di tutto rispetto! Di tutto rispetto anche la FIAT Punto gialla di Roberto Romano che ha stupito i presenti con i suoi effetti speciali, una vera e propria discoteca con tanto di effetti luci e fumo. Da Messina sono arrivate sette autovetture del club Master Sound, capitanate dal presidente Angelo Calatozzo, che si sono imposte con 3 primi e 2 secondi posti nelle varie categorie tra audio e tuning dedicando l’ottimo risultato alla memoria del compagno e amico Luciano Galletta. La prestigiosa coppa “The Best Of Show Sicilia” è andata all’agrigentino Pietro Russo Cirillo con la sua FIAT Punto verde 1.3 MJT del 2003 del club STC.



Nella categoria Hard Tuning ad avere la meglio è stato Salvatore Rizzo, vicepresidente del club Akracars Tuning Club con la sua Peugeot 206 CC del 2004. Presenti anche il Club Old School Tuning club di Palermo con la FIAT Punto 1.9 JTD di Paolo Lo Piano ed il Veteran Motor Club, attivo fin dal lontano 1993, che ha portato più di 40 auto d’epoca, con l’occasione il presidente del club Giuseppe Mangione e vice Enrico D’Assenza hanno invitato il Club STC a presenziare alla manifestazione dell’Associazione Unitalsi in favore dei bambini diversamente abili. Si sono esibiti i ballerini della scuola di danza “Street Dance” Luca Luculano, Sarah Cassetti, Giulia Cropo, Denise Palermo e Carla Lofaso che hanno ballato tra le auto. Nel pomeriggio c’è stato un momento che ha infiammato il pubblico gelese, ovvero il Bikini Car Wash fatto dalla bellissima e nota performer Laura Domina e dalla madrina dell’evento l’esuberante Mila Milagro, in arte Alex Leon, che si sono esibite in uno spettacolo artisticamente sensuale ricevendo l’apprezzamento del pubblico presente.