IL SASSUOLO TORNA A VINCERE A VERONA, DECISIVO UN GOL DI DJURICIC

VERONA (ITALPRESS) – Dopo tre sconfitte consecutive, il Sassuolo reagisce e batte il Verona per 1-0 al Bentegodi nel primo anticipo della nona giornata di andata. Decisivo un gol dalla distanza di Djuricic che permette ai neroverdi di riscattare i molti errori in zona rete del primo tempo. Nella prima frazione di gioco la squadra di De Zerbi sfiora il vantaggio prima con Boga al termine di una ripartenza e poi con una punizione dal limite di Berardi. Ritmi più sostenuti nella ripresa ma i padroni di casa non risolvono i problemi offensivi. Il Verona è subito pericoloso con un palo colpito da Faraoni da posizione defilata ma tre minuti dopo capitola: Djuricic riceve palla al limite dell’area e lascia partire un destro che non lascia scampo a Silvestri. La reazione del Verona è immediata: al 52′ Verre colpisce il secondo legno della serata da fuori area e al 77′ Pessina spara a lato a botta sicura su assist di Salcedo. Nel finale l’ultima occasione da gol è per il Sassuolo ma Duncan a tu per tu con Silvestri colpisce solo il palo.

(ITALPRESS).