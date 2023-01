Il servizio di sosta a pagamento parte il 16 gennaio, “ticket rilasciati dagli addetti”

Gela. Il servizio di sosta a pagamento partirà lunedì 16 gennaio, come stabilito dall’amministrazione comunale. Ieri, i tre consiglieri di “Unità progressista” hanno chiesto ufficialmente un rinvio, vista la paventata difficoltà di trovare rivendite per i ticket. Dal municipio però fanno sapere che “nelle prime due settimane il servizio sarà concertato ad informare ed assistere l’utenza. In questa prima fase gli addetti alla sosta, oltre alle informazioni, forniranno anche i biglietti per la sosta”. Il servizio è stato affidato alla società Ecoparking.