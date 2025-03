“Il sindaco non ha bisogno di un Pd come nume tutelare”, D’Arma: “Si eviti il monopolio, serve lealtà”

Gela. Nel recente congresso cittadino hanno ribadito di rivedersi nel progetto amministrativo del sindaco Di Stefano, che hanno sostenuto fin dall’inizio. I comunisti non sono più rappresentati in giunta ma guardano con molta attenzione alle dinamiche in essere. Il presidente D’Arma, negli equilibri dell’alleanza, invita a evitare “un monopolio”, rivolgendosi ai dem, che hanno appena ottenuto la vicesindacatura per l’assessore Fava e ulteriori deleghe per l’altro esponente in giunta, Di Cristina. L’ex segretario cittadino e provinciale del Pd, ieri, ha ricordato che il rapporto ammimistrativo e politico tra dem e Di Stefano è “totalizzante”. “Ostentare il peso dei numeri e ribadire pedissequamente che i dem sono a sostegno del sindaco, quasi a voler significare che Di Stefano sia sotto la loro tutela è fuori luogo. Non esiste un partito con due assessori e il vicesindaco che non testimoni vicinanza al sindaco. Il primo cittadino – dice D’Arma – non ha bisogno di numi tutelari ma di lealtà e operosità, da parte di tutti gli alleati. Proprio il Pd dovrebbe farsene carico, evitando il mopolio”.