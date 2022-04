Il sistema delle compensazioni fiscali indebite, chiesto giudizio per dieci coinvolti

Gela. Uno dei tanti filoni di indagine, avviati sul sistema delle indebite compensazioni fiscali, è arrivato davanti al gup del tribunale, il presidente Roberto Riggio. Questa mattina, il pm Antonio Scuderi ha chiesto il rinvio a giudizio per dieci coinvolti. L’inchiesta tocca anche il consulente Rosario Marchese, ritenuto la presunta mente del sistema illecito. In questo filone, insieme a lui ci sono anche presunti faccendieri e imprenditori, anche del Nord Italia, che avrebbero tratto vantaggi dalle compensazioni, in realtà non dovute. L’attenzione dei pm si è concentrata su Ilenia Castellano, Valentina Bellanti, Fabrizio Chiarini, Matteo Chindamo, Alessandro Fieno, Giuseppe Mangieri, Giuseppe Nastasi, Nicole Rose e Salvatore Trani.