Il sistema delle compensazioni indebite, dovevano essere investimenti: trentadue dal gup

Gela. E’ un altro maxi filone di indagine, con trentadue imputati. Davanti al gup del tribunale sono chiamati a rispondere imprenditori e professionisti che avrebbero messo in atto un sistema milionario fondato esclusivamente su compensazioni fiscali indebite. Sulla carta, le aziende avrebbero avuto diritto agli sgravi per investimenti in aree svantaggiate, risultati però mai avvenuti. Così, i crediti d’imposta “inesistenti” avrebbero permesso truffe all’erario milionarie. Ancora una volta, tutto sarebbe partito dal gruppo che faceva riferimento al consulente Rosario Marchese, già coinvolto in diverse inchieste dello stesso tipo e inoltre nei blitz “Stella cadente” e “Leonessa”. Oltre a Marchese, sono imputati Carmelo Giannone, Giuseppe Nastasi, Salvatore Sambito, Rosario Barragato, Carlo Zanti, Raffaele Mario Fragapane, Rosalba Celso, Marina Bruni, Giuseppe Rizzo, Ettore Palanca, Liliana Berardo, Iose Raineri, Monica Locatelli, Antonina Scopelliti, Massimiliano Peduzzi, Salvatore Scerra, Monica Rolf, Barbara Montini, Matteo Giammanco, Luca Casamassima, Davide Salino, Calogero Carlino, Antonino Penna, Andrea Rubello, Mario Burlò, Giuseppe Colucci, Maurizio Nardiello, Giovanni Interlicchia, Giovanni Sivo, Danilo Gallo Stampino e Marco Belardi. Sono in corso altri giudizi scaturiti da indagini analoghe. Per due di questi, in settimana, non è stata autorizzata la riunione. Sono decine le aziende finite nel meccanismo e che avrebbero approfittato dalla “formula” dei crediti d’imposta inesistenti. Molte di queste hanno sede legale in altre Regioni, anche del nord Italia. Davanti al gup del tribunale, nel pomeriggio, sono state anticipate le eccezioni preliminari. Per gran parte delle difese, ci sarebbe incompetenza territoriale del giudice locale.