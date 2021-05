Il “sistema” delle compensazioni illecite, 63 dal gup: difese sollevano eccezioni

Gela. L’indagine coordinata dai pm della procura, affidata al sostituto Mario Calabrese, consentì di svelare una parte consistente della presunta rete di illeciti fiscali e tributari, che gli investigatori attribuiscono al consulente trentaquattrenne Rosario Marchese, poi arrestato, anche con l’accusa di mafia, al termine dei blitz “Stella cadente” e “Leonessa”. Gli inquirenti fecero emergere una rete di compensazioni ritenute illecite, per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro. Questa mattina, davanti al gip Marica Marino, le difese di sessantatré imputati hanno sollevato le prime eccezioni, compresa quella di incompetenza territoriale, almeno per alcuni capi di imputazione. I legali di diversi imputati, inoltre, hanno eccepito mancate notifiche. Il gip ha disposto il rinvio a settembre, così da sciogliere le riserve sulle eccezioni e inoltre procedere con le notifiche non effettuate. Imprenditori e professionisti, anche del nord Italia, avrebbero approfittato dei “servizi” e delle consulenze di Marchese, per coprire le pendenze con il fisco, soprattutto attraverso lo schema di presunti falsi investimenti nelle zone svantaggiate. Per i pm e i militari della guardia di finanza, si sarebbe tratto di un meccanismo ormai ben strutturato, concentrato su compensazioni non dovute.