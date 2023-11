Il sogno di Carlotta, finalmente potrà iniziare a muoversi in autonomia

Gela. Grazie al sostegno e alla caparbietà dell’associazione “Un sorriso per Matilde Odv”, che opera in città da qualche mese, Carlotta, piccola gelese di sette anni, potrà realizzare il suo sogno, quello di deambulare autonomamente senza l’ausilio di dispositivi. Queste sono storie di vita che nel periodo natalizio assumono un significato diverso perché un semplice gesto, una piccola conquista, diventa straordinario nel contesto natalizio dove tutti ci ripromettiamo di essere più buoni. Il calvario della piccola Carlotta inizia alla nascita, quando le viene diagnosticata una grave malformazione ai piedi. Nonostante i viaggi della speranza e le visite alle quali la piccola è stata sottoposta in questo periodo, la famiglia non intravedeva la luce in fondo al tunnel. Fermamente convinti che le cose non accadono per caso, la famiglia della piccola Carlotta incontra Catia Scilio e Francesco Greco, presidente e bicepresidente dell’associazione “Un sorriso per Matilde” nonché i volontari, che non hanno esitato un attimo a mettersi a disposizione, attivando i loro canali sanitari.